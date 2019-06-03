رياضة | تقارير.. نيمار يحسم أمره ويختار ما بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نيمار يحسم أمره ويختار ما بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير فرنسية، اليوم الإثنين، عن اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من العودة مجدداً لصفوف نادي برشلونة وذلك خلال الفترة القادمة.

وكشفت قناة "RMC" الفرنسية، عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن البرازيلي نيمار بات قريباً للغاية من برشلونة، وبديله هو كريستيانو رونالدو المتواجد حالياً في يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير إسبانية قد تحدثت عن عدم شعود نيمار بالراحة في صفوف باريس سان جيرمان حيثُ أصبح نادماً على مغادرة البارسا ويتمنى العودة مجدداً.

فيما انتقل البرتغالي كريستيان رونالدو أسطورة ريال مدريد لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 ويبدو أن إدارة باريس سان جيرمان تريد التعاقد معه للعب بجوار الموهبة الشابة كيليان مبابي ولتعويض رحيل نيمار.