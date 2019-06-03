رياضة | اليونايتد يعثر على بديل دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يعثر على بديل دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي أولى تحركاته من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والبداية ستكون مع حارس مرمى ليحل بديلا لديفيد دي خيا المحتمل رحيله في الأيام القادمة.

اليونايتد قدم عرضه الأول لضم حارس مرمى نادي ليل الفرنسي، مايك ماينان والذي اختير كأفضل حارس في الدوري الفرنسي بناءا على اختيار رابطة لاعبي كرة القدم في الدوري الفرنسي.

بلغت قيمة العقد الأول من مانشستر يونايتد لضم الحارس 35 مليون إسترليني، والذي تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة خلال الموسم المنقضي وهو ما دفع ديشامب لاختياره ضمن قائمة المنتخب الفرنسي التي تخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية.

على الجانب الآخر ينوي مانشستر يونايتد التحرك نحو ماديسون في الأيام القليلة القادمة لتعزيز خط وسط الفريق خاصة عقب رحيل هيريرا بنهاية تعاقده مع الشياطين الحمر وتراجع مستوى ماتيتش وبوجبا.

ليستر سيتي يرغب في الحصول على 60 مليون إسترليني على أقل تقدير من أجل الموافقة على رحيل ماديسون في الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما سيحاول الشياطين الحمر تلبيته لضم اللاعب سريعا مع بداية الانتقالات الحالية.