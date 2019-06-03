رياضة | ليفربول يسافر إلى قطر في ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يسافر إلى قطر في ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي للسفر إلى قطر في شهر ديسمبر، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ليفربول توج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة 2\0.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تنظي قطر رسميًا لبطولة كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.

وسيكون مونديال الأندية المقبل فرصة لاختبار ملاعب قطر، حيث تستضيف بطولة كأس العالم 2022.

ويريد الفيفا تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية الحالي، حيث يرغب في تواجد 24 فريقًا في البطولة، لتقام كل أربعة أعوام.

الفيفا كان يريد عدم إقامة مونديال الأندية حتى عام 2021 بشكله الجديد، ولكنه تراجع عن هذه الفكرة، ويرجع سبب تأخير الإعلان عن اسم البلد المستضيف، لحين التأكد من امتلاك قطر لملعبين منتهيين لاستضافة البطولة.

Advertisements

استاد خليفة الدولي يتم الأن تجهيزه لبطولة العالم لألعاب القوى في سبتمبر، ولكن يكون جاهزًا في شهر ديسمبر، وسوف يتنافس ليفربول مع بطل كل قارة بجانب بطل البلد المستضيف.

وتأهل حتى الأن إلى مونديال الأندية كل من، مونيري المكسيكي والترجي التونسي وهينجين سبورت وبطل أوقيانوسيا، وسيتم تحديد بطل أمريكا الجنوبية وبطل أسيا في نوفمبر المقبل.

بطل قطر الأن هو السد، والذي أعلن إسنا مهمة المدير الفني لتشافي هيرنانديز، لاعب برشلونة السابق، وسيلعب ليفربول الدور نصف النهائي بصفته بطل أوروبا.

ليفربول كان قد شارك في مونديال الأندية عام 2055 وخسر أمام ساوبولو البرازيلي بنتيجة 1\0 في اليابان.

ويلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم 3 أو 4 أغسطس، ثم يلتقي مع تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي يوم 14 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن ريال مدريد توج ببطولة كأس العالم للأندية في عام 2018 بعد الفوز على العين الإماراتي في النهائي.