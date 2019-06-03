رياضة | الترجي يتوج بطلا للدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يتوج بطلا للدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال الترجي لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، بعدما ضمن صدارة الترتيب وبفارق لا يمكن تعويضه بفوزه الساحق 4-0 على شبيبة القيروان في مباراة مؤجلة من الجولة 23 للمسابقة اليوم الإثنين.

ورفع الترجي رصيده إلى 56 نقطة وأصبح يتفوق بفارق سبع نقاط عن الصفاقسي الثاني وثماني نقاط عن النجم الساحلي الثالث.

ولعب الترجي 23 مباراة فيما خاض الصفاقسي 25 مواجهة، بينما لعب النجم الساحلي 24 مباراة.

وهذا هو اللقب الثاني للترجي في غضون ثلاثة أيام بعد احتفاظه بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا بعد إلغاء مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي قبل نصف ساعة على نهايتها.