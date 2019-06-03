اونلاين | On Sport مشاهدة مباراة الزمالك (بطل افريقيا) وحرس الحدود بث مباشر Zamelk hd Live

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On Sport مشاهدة مباراة الزمالك (بطل افريقيا) وحرس الحدود بث مباشر Zamelk hd Live

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري.

تبدأ مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ويقود الفريق الأبيض خلال اللقاء خالد جلال كمدير فني للفريق بعد إقالة السويسري جروس .

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك (بطل افريقيا) وحرس الحدود بث مباشر Zamelk hd Live

الزمالك في المركز الثالث برصيد ٦٧ نقطة ويسعى للفوز في مباراة اليوم لمواصلة الحفاظ على فرص الفوز باللقب ومطاردة الأهلي حامل اللقب وصاحب المركز الأول برصيد ٧٤ نقطة بينما يسعى حرس الحدود للخروج من صراع الهبوط ويدخل حرس الحدود المباراة برصيد ٣٧ نقطة في المركز ال ١٣ .

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود.

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه فريق حرس الحدود في العاشرة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 30 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك مكونا من اللاعبين:

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في حراسة المرمى محمود جنش

في الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدى - حمدى النقاز .

في خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب - أحمد زيزو .

في الهجوم: عمر السعيد .

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام -ابراهيم حسن - ايمن حفني - حميد أحداد.



