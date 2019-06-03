اونلاين | رابط اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر kora live يلا شوت الزمالك بث مباشر

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم yalla shoot كورة اون لاين بدون تقطيع يوتيوب في الدوري المصري لكرة القدم، ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود في مباراة مصيرية بالدوري المصري اليوم الاثنين، وسيبحث الزمالك عن الفوز في تلك المواجههة لا غير، فيما ستكون نقطة واحدة كافية لحرس الحدود لحسم بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم، وسنتابع معكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في بدايتها بجودة عالية.

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشرمشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر

مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر kora live، المباراة ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وسوف تذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، وسيعلق على المباراة المعليق الرياضي حاتم بطيشة وسيكون هناك الأستوديو التحليلي الخاص بالمواجهة مقدماً من سيف زاهر، ويحلل عماد متعب وحازم أمام ومحمد أبو العلا، وسنقدم البث المباشر لمواجهة أون لاين on sport.

بث مباشر الزمالك وحرس الحدود

الزمالك وحرس الحدود بث مباشر، وكان الزمالك قد تعادل إيجابياً خلال مباراته السابقة أمام الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار بهدف لكل فريق، في مصر صعبت الأمور على الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، وستكون مباراة الزمالك اليوم بقيادة مدربه الجديد خالد جلال بعد إقالة جروس، مصيرية للفريق من أجل الأستمرار في ملاحقة الاهلي والحفاظ على حظوظه حتي المباراة الأخيرة، وسوف نوفر لكم مباراة الزمالك حرس الحدود بدون تقطيع.

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وسوف نوفر لكم من خلال تلك المقالة رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أمام حرس الحدود فور بدايتها، وفي حال انقطع البث يرجى الضغط على الصورة أعلاه.

مشاهدة مبارة الزمالك وحرس الحدود، وكان مرتضي منصور قد أقال السويسري جروس الفائز مع الفريق بكأس الكونفيدراليه بعد تعادله الأخير مع الأنتاج الحربي.

سنوفر لكم فيديو بث مباشر مباراة الزمالك اليوم قبل انطلاقها، في حال توقف البث أثناء مجريات المباراة يرجى تحديث الصفحة فوراً وسيكون البث متوفر.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء- حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما – محمود عبد المنعم “كهربا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: خالد بوطيب.