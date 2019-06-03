شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل نيمار عن باريس سان جيرمان.. رئيس النادي يُجيب والان مع التفاصيل

أعلن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، موقف النادي من الموافقة على رحيل نجم هجوم الفريق البرازيلي نيمار. وأكد رئيس النادي بحسب، "مونت كالور"، أنه لن يسمح برحيل نيمار عن الفريق لأي نادي آخر. وأوضح أنه يسعى لحصد دوري أبطال أوربا ولن يستغنى عن أي لاعب من نجوم الفريق.

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