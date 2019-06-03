بالصور: برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد

أعلن برشلونة، رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.

ويأتي القميص بتصميم من شركة "نايكي" العالمية، بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.

والتقط نجوم البلوجرانا الصور بالقميص الجديد، وعلى رأسهم لاعب وقائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.

وحقق البارسا الموسم المنتهي لقب الليجا فقط، بينما أقصي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الذي توج باللقب لاحقًا، وخسر رفاق ميسي نهائي كأس الملك ضد فالنسيا بنتيجة (2-1).