أعلن برشلونة، رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به غمار منافسات موسم 2019-2020.
ويأتي القميص بتصميم من شركة "نايكي" العالمية، بتصميم قريب من قميص المنتخب الكرواتي الشهير.
والتقط نجوم البلوجرانا الصور بالقميص الجديد، وعلى رأسهم لاعب وقائد الفريق ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بيكيه.
وحقق البارسا الموسم المنتهي لقب الليجا فقط، بينما أقصي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول الذي توج باللقب لاحقًا، وخسر رفاق ميسي نهائي كأس الملك ضد فالنسيا بنتيجة (2-1).
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: برشلونة يكشف النقاب عن قميص الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.