مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك بقيادة خالد جلال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة حرس الحدود المقرر لها مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحازم إمام وإبراهيم حسن وأيمن حفني وحميد أحداد، فيما تم استبعاد يوسف أوباما وأحمد مدبولي.

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