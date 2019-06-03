شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد وادي دجلة... هل يكرر مختار مختار سيناريو الدور الأول؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإنتاج الحربي فريق وادي دجلة في تمام العاشرة مساء اليوم باستاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة ال٣٤ و الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

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و يطمح وادي دجلة بقيادة المدرب اليوناني، تاكيس جونياس، في تحقيق نتيجة جيدة للابتعاد عن صراع الهبوط، حيث يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد ٣٧ نقطة.

و على الجانب الآخر يلعب الإنتاج الحربي مباراة اليوم باعصاب باردة بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز بعد التعادل أمام الزمالك الخميس الماضي بهدف لكل فريق، كما يسعى مختار مختار لتكرار نتيجة الدور الأول مع وادي دجلة، حيث فاز الإنتاج بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ١٧.