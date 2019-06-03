شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي للمقاولون العرب أمام بتروجت بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بتروجت بعد قليل باستاد الجيش بالسويس فى الجولة الاخيرة من مباريات الدورى . وجاء التشكيل على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمود أبو السعود Advertisements الدفاع : محمد سمير – فاروقا – حسن الشامى – أمير عابد الوسط : أبراهيم صلاح – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو الهجوم : أحمد على كامل – سيف الجزيرى ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 47 نقطة .

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