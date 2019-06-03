شكرا لقرائتكم عمر السعيد وخالد بوطيب يقودان تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، تشكيل مواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستنطلق فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى : محمود جنش Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى. خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا . خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب. ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:"عمر صلاح – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – حازم امام -ابراهيم حسن – ايمن حفني – حميد أحداد"، استبعد خالد جلال، أوباما للإصابة بجانب أحمد مدبولى للرؤية الفنية.

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