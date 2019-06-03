شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي لحرس الحدود أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الجهاز الفني لحرس الحدود بقيادة طارق العشرى، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني. Advertisements خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبد الفتاح ومحمد طارق أبو العز. خط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى. خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس.

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