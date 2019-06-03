شكرا لقرائتكم المقاولون ضد بتروجيت.. هل يكون ذئاب الجبل كلمة السر في تحديد الهابط الثالث؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق بتروجيت نظيره المقاولين العرب اليوم في تمام العاشرة مساءً باستاد السويس، ضمن مواجهات الجولة ال٣٤ و الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

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و يعد بتروجيت الفريق الأقرب للهبوط الي الدوري القسم الثاني، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد ٣٤ نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز الخامس عشر.

و في حالة انتهاء مباراة اليوم بالتعادل او خسارة بتروجيت، يهبط الفريق البترولي رسمياً الي الدوري القسم الثاني، أما في حالة فوز بتروجيت ينتظر تعثر الاتحاد في مباراته مع سموحة.