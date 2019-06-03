شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي للاتحاد السكندري أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيه فريقه أمام سموحة في المباراة التي تنطلق بعد القليل في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري.
وجاء تشكيل زعيم الثغر .. في حراسة المرمي الهاني سليمان، وفي الدفاع محمود شعبان والسيد سالم ومحمد انور ومحمود رزق، وفي الوسط نور السيد ومانجا وكريم الدين وعمار حمدي ، وفي الهجوم عبد الرزاق سيسيه وخالد قمر .
يذكر أن سموحة قد ضمن البقاء في الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة الماضية، بينما يحتاج الاتحاد السكندري الفوز لضمان البقاء في الدوري .
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