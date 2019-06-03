شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي للاتحاد السكندري أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيه فريقه أمام سموحة في المباراة التي تنطلق بعد القليل في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري.

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وجاء تشكيل زعيم الثغر .. في حراسة المرمي الهاني سليمان، وفي الدفاع محمود شعبان والسيد سالم ومحمد انور ومحمود رزق، وفي الوسط نور السيد ومانجا وكريم الدين وعمار حمدي ، وفي الهجوم عبد الرزاق سيسيه وخالد قمر .

يذكر أن سموحة قد ضمن البقاء في الدوري بعد الفوز علي بتروجت في الجولة الماضية، بينما يحتاج الاتحاد السكندري الفوز لضمان البقاء في الدوري .