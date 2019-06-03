شكرا لقرائتكم قطر تستضيف مونديال الأندية في 2019 و2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال اجتماعه يوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، منح قطر حق استضافة النسختين المقبلتين من بطولتي كأس العالم للأندية والمقررتين في 2019 و2020. ووقع الاختيار على قطر لتكون النسختان في إطار استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 . وتقام البطولة في شهر ديسمبر من كل من العامين وبمشاركة سبعة أندية هي الأندية الفائزة بلقب دوري الأبطال في كل من الاتحادات القارية الست إضافة لممثل البلد المضيف.

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