صحيفة إسبانية: زيدان وراموس يرفضون انضمام محمد صلاح لريـال مدريد

كتب محمد سيد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، بات هدفًا لفلورنتينو بيريز، رئيس ريـال مدريد، والذي يرغب في ضمه لصفوف الملكي، في سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رغبة بيريز في التعاقد مع صلاح، تواجه مقاومة قوية من داخل غرفة خلع الملابس البيضاء، سواء من قبل اللاعبين أو مدربهم زين الدين زيدان.

وأضافت أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريـال مدريد، لم ينس الاضطهاد الذي تعرض له عقب إصابة محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي، والذي جمع ريـال مدريد بليفربول، وشهد خروج النجم المصري...