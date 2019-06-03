رسميًا.. قطر تستضيف مونديال الأندية نسختي 2019 و2020

كتب- محمد مصطفى: قرر مجلس الفيفا منح قطر حق استضافة بطولتي كأس العالم للاندية نسختي 2019، و2020. وكان الاتحاد الدولي قرر في وقت سابق إقامة كأس العالم للأندية من 24 فريقا بدءًا من نسخة 2021. وستكون البطولة بمثابة اختبار لكأس العالم المقرر في قطر 2022. Advertisements وعقد مجلس الفيفا اجتماعه اليوم في باريس على هامش افتتاح كأس العالم للسيدات، ليقرر منح قطر حق استضافة النسختين المقبلين لمونديال الأندية، على أن تُلعب النسخة التجريبية منها عام 2021 بمشاركة 24 فريقا. وسيبقى نظام كأس العالم للأندية في النسختين المقبلتين بمشاركة 7 فرق. وستقام البطولة في شهر...

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