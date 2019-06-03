شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى.. "الشاطر" يفتتح التسجيل للإسماعيلى فى رباعية أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مباراة لا ينساها جماهير الإسماعيلي، نجح الدراويش في الفوز على الأهلي بأربعة أهداف نظيفة في البطولة العربية عام 2003 باستاد الإسماعيلية .

Advertisements

وافتتح التسجيل اسلام الشاطر الظهير الإيمن للاسماعيلي وقتها، من تسديدة رائعة سكنت مرمى عصام الحضري حارس الاهلي، ثم سجل للدراويش كل من سيد معوض وعبد الرحمن تراوري ومحمد يونس .