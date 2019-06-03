إنبى يعلن فسخ التعاقد مع الإيفوارى ياسو وباقى الأجانب حتى إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، فسخ التعاقد مع الإيفوارى ياسو ويلفرد، مهاجم الفريق البترولى، الذى لم يشارك سوى فى مباراتين فقط هذا الموسم، بالتراضى، بعد انتهاء مباريات الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز لهذا الموسم.

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فيما غادر باقى اللاعبين الأجانب فى إنبى مصر، لقضاء إجازاتهم حتى إشعار آخر، لحين حسم مصيرهم بالبقاء أو الرحيل عن الفريق قبل الموسم الجديد وهم المالى أبو بكر ديارا والكونغولى لوكومبى والتنزانى شيزا.

يذكر أن إنبى ضمن البقاء فى الدورى الممتاز بعدما احتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 13 لقاء والهزيمة فى 12 مباراة، سجل خلالها اللاعبون 39 هدفًا واستقبل 42 هدفًا.