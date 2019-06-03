سوبر كورة.. مفاجأة فى قائمة الزمالك بأولى مباريات خالد جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة الزمالك، التى ستخوض مباراة حرس الحدود، فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز، مفاجأة فى الظهور الأول لخالد جلال المدير الفنى الجديد خلفا للسويسرى كريستيان جروس. لمعرفة تفاصيل المفاجأة أضغط هنا..

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