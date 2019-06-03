شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 3 يوينو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رسمياً.. بتروجت يتراجع عن الانسحاب ويخوض مباراة المقاولون الليلة، مدافع الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية.. اعرف التفاصيل.

رسمياً.. بتروجت يتراجع عن الانسحاب ويخوض مباراة المقاولون الليلة

قرر نادى بتروجت التراجع عن قراره السابق بعدم لعب مباراة المقاولون العرب الليلة من منطلق المصلحة العامة والحس الوطنى.

لماذا أجل الأهلى تحديد موقفه من استكمال مسابقة الدورى؟..مصدر بالجبلاية يرد

كشف مصدر باتحاد الكرة سبب عدم إعلان مواعيد المباريات المؤجلة للأهلى والزمالك فى الدورى حتى الآن، رغم التأكيد أكثر من مرة إعلان المواعيد خلال الساعات المقبلة.

تعرف على مواعيد منفذ "تذكرتي" بالسويس خلال عيد الفطر

أكد مسئولو منفذ "تذكرتي" بالسويس أن العمل بالمنفذ مستمر دون توقف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وسيتم تغيير مواعيد العمل لتكون لفترة واحدة بدلا" من فترتين، كما كان الحال خلال شهر رمضان الكريم، ويبدأ العمل بالمواعيد الجديدة من أول أيام عيد الفطر المبارك لمدة 12 ساعة متواصلة من الساعة 11 صباحا" وحتى الساعة 11 مساء".

مدافع الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية.. اعرف التفاصيل

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يفاضل محمد نجيب، مدافع النادى الأهلي، بين ثلاثة عروض محلية تلقاها خلال الفترة الماضية للرحيل لأحداها خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

محمود جابر يضع مجلس الإسماعيلى فى ورطة بسبب الرجل الثانى

وضع محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، مجلس إدارة ناديه فى ورطة بعد إعلانه رفض العمل كمدرب عام مع المدير الفنى الأجنبى المنتظر التعاقد معه، مؤكداً أنه يرفض دور الرجل الثانى مطلقاً.

لاعبو المنتخب يحتفلون بصلاح فى معسكر برج العرب

قرر عدد من لاعبي المنتخب الوطنى تجهيز احتفالية مصغرة لمحمد صلاح نجم ليفربول عقب تتويج فريقه بدورى أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.

طارق الغنام مديرا إداريا لفريق السلة بالأهلى

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى تعيين طارق الغنام أسطورة كرة السلة الحمراء، والذى اعتزل اللعبة الأسبوع الماضى، مديرا إداريا لفريق السلة بالنادى مع الجهاز الفنى الجديد.