شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الاتحاد وسموحة "حبايب" فى ديربى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، فى العاشرة مساء اليوم، مع سموحة فى الديربى السكندرى، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدورى.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين يوم 7 ديسمبر الماضى بالجولة السابعة عشرة من الدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، سجل هدف سموحة الأثيوبى أوميد أوكيرى، بينما هدف الاتحاد أحرزه رزاق سيسيه.

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