شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان: لن نستنغى عن باهر المحمدي سوى في هذه الحالة والان مع التفاصيل

قال المهندس إيراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي المصري، إن إدارة النادي متمسكة بالقوام الأساسي للاعبي الفريق الأول وعدم التفريط فيهم.

وأوضح عثمان لـ"السعودية نيوز" أن إدارة النادي تسعى لتكوين فريق جديد قادر على المنافسة، ولن يتم ذلك دون الحفاظ على نجوم الفريق.

وأكد عثمان، أن باهر المحمدي مستمر مع الفريق، ولن يتم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية، سوى في حالة وجود عرض أوربي بمبلغ جيد.

وتعهد عثمان ببناء فريق جديد يستطيع أن ينافس في كافة البطولات التي يشارك فيها.