شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خلافه مع رئيس النادي.. زيدان يهدد بالرحيل والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن وجود خلاف بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، و فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بسبب رغبة كل منهما في ضم لاعب، مما قد يؤدي لرحيل زيدان لتدخل رئيس النادي في شؤون الفريق وعدم تعاقده مع اللاعبين الذين يريدهم.

وأكد موقع " لو10 سبورت" أن الخلاف بسبب رغبة زيدان في ضم مبابي من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما يريد رئيس النادي شراء نيمار، لتعزيز خط هجوم الفريق استعداداً للمنافسة الموسم القادم على بطولة الدوري الأسباني والكأس، ودوري أبطال أوربا.

يذكر أن عقد نيمار ينتهي مع باريس سان جيرمان، في يونيو 2023 دون وجود شروط جزائية في عقده وكذلك نيمار.