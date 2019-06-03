الامارات | خمس ميداليات حصاد منتخبنا لدراجات أصحاب الهمم في طواف النمسا الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن خمس ميداليات حصاد منتخبنا لدراجات أصحاب الهمم في طواف النمسا الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يونيو 2019

شارك منتخب الامارات لدراجات أصحاب الهمم في طواف النمسا الدولي خلال الفترة من ٣٠ مايو إلى ٢ يونيو الجاري و امتد الطواف لأربعة مراحل متنوعة، وجاءت أولى الميداليات عن طريق البطل أحمد مبارك المنصوري في فئة C2 بمرحلة الفردي ضد الساعة خلف كل من التشيكي إيفو كوبيتسا و الروماني إيدوارد ميهاتا، و حقق النجم الصاعد عبدالله سالم البلوشي برونزية المرحلة الرابعة في فئة C5 و حل في المركز الأول السلوفاكي أوندريج ستريكو و جاء بالمركز الثاني الإيطالي بيربالو أديسي. حقق المنصوري الميدالية البرونزية الثانية في المرحلة الرابعة في مرحلة التضاريس الصعبة

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وعلى صعيد الترتيب العام جاء المنصوري في المركز الثالث و حقق البلوشي المركز الثالث أيضاً في فئته و اعرب المنصوري عن فرحته بالإنجاز الذي ما كان ليتحقق لو لا دعم قيادتنا لأصحاب الهمم، وقال المنصوري: "اتوجه بالشكر الجزيل لشركة دوبال القابضة و نادي دبي لأصحاب الهمم و شركة تريك للدراجات و صحيفة الامارات اليوم على دعم ورعاية مشاركتي في طواف النمسا الدولي لدراجات أصحاب الهمم".

و اعرب المدرب محمد المروي عن سعادته بالإنجاز و التطور الملحوظ في أداء اللاعب عبدالله البلوشي، وقال المروي "النجم الصاعد عبدالله البلوشي لاعب ملتزم و طموح و ستكون له بصمته في عالم دراجات اصحاب الهمم، و اتوجه بالشكر الجزيل لسعادة اللواء محمد احمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب بدبي على الدعم المعنوي و الاهتمام باللاعب كونه يمثل إقامة دبي".

ورحب منظموا الطواف بمشاركة دولة الامارات العربية المتحدة في الطواف، و اعربوا عن سعادتهم في تواجد الفريق الإماراتي للسنة الثانية على التوالي، و اثنوا على التطور الفني الملحوظ للاعبي منتخبنا