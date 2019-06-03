شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إنجليزى يهدد بيع رمضان صبحى للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو نادى هيدرسفيلد الإنجليزى عرضًا من أحد أندية الدورى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى، المعار للنادى الأهلى بصفة نهائية، واشترطوا الحصول على 6 ملايين يورو لإتمام الصفقة وعدم استعدادهم لتقليل قيمة الصفقة تحت أى ظرف من الظروف.

كان النادى الأهلى قد تقدم بعرض رسمى لمسؤولى النادى الإنجليزى، يطلب خلاله شراء رمضان صبحى نهائيًا، نظير أربعة ملايين دولار، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مسؤولى النادى الإنجليزى، ما دفع رمضان لأن يجرى اتصالات بمسؤولى ناديه يؤكد لهم رغبته فى البقاء فى الأهلى. وهدد عرض النادى الإنجليزى الجديد انضمام رمضان صبحى للأهلى بصفة نهائية، بسبب مغالاة ناديه فى الطلبات المادية من ناحية، فضلًا عن دخول طرف جديد فى الصفقة.

وينتظر مسؤولو الأهلى الرد النهائى والأخير من قبل مسؤولى هيدرسفيلد حول إتمام الصفقة، فى ظل رغبة مسؤولى الأهلى فى الإبقاء على اللاعب فى النادى الموسم الجديد وبصفة نهائية، خصوصًا أنه بات من العناصر الأساسية، التى يعتمد عليها الجهاز الفنى خلال مشواره المقبل سواء فى الدورى أو البطولة الإفريقية التى يسعى الفريق لتحقيق الفوز خلالها.

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من ناحية أخرى، عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادى الأهلى أول اجتماعاتها أمس الأول لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بقطاع الكرة فى الأهلى، وتضم اللجنة: طه إسماعيل، رئيسًا، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو.

وقال طه إسماعيل إن اللجنة عقدت أولى جلساتها، فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادى.

وأضاف أن الجلسة شهدت استعراض كل المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، وأيضا إدارة المواهب، وذلك من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التى يأتى فى مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة فى كافة قطاعات كرة القدم، وذلك من أجل إسعاد جماهير النادى.

وأوضح أن اللجنة وضعت الخطوط الأولية للخطة قصيرة الأجل المتعلقة بالتخطيط حتى بداية الموسم المقبل، على أن يعقبها العديد من الجلسات الخاصة بوضع استراتيجية طويلة الأجل خاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادى، وأيضا تحديد كل الأمور المتعلقة بترتيب الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة الموسم المقبل.

وأوضح طه إسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد جلسات منفردة مع كل قطاع على حدة، سواء قطاع الناشئين أو إدارة المواهب أو إدارة الأكاديميات أو الفريق الأول بعدما ينهى موسمه الكروى الحالى. وأشار رئيس لجنة التخطيط بالنادى إلى أن «الجلسة شهدت أيضا استعراض كيفية تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من أبناء النادى لضمان عدم خسارة جهودهم، ومن أجل الاعتماد عليهم بشكل كامل فى تحقيق أهدافنا المستقبلية». وأضاف أن اللجنة مستمرة فى عقد اجتماعاتها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بوضع الأهلى دائما على القمة فى مختلف القطاعات والمنافسات المختلفة.