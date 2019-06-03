شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يُجهز خطة جديدة لخطف «بوجبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن نادى ريال مدريد، برئاسة فلورنتيو بيريز، قرر عقد جلسة خاصة مع الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، من أجل الضغط على مسؤولى الشياطين الحمر للموافقة على الانتقال إلى «سانتياجو برنابيو» فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى الميرنجى يثقون فى الحصول على خدمات بوجبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما وأنه أبلغ إدارة اليونايتد برغبته فى الرحيل عن «أولد ترافورد» فى الموسم المقبل.

كان بوجبا قد أكد أنه يحلم باللعب فى صفوف ريال مدريد، خاصة تحت قيادة مواطنه الفرنسى زين الدين زيدان، وشدد على أنه يضغط على ناديه من أجل الرحيل إلى الملكى.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يمانع فى تحقيق المطالب المالية الكبرى لمانشستر يونايتد للتخلى عن بوجبا، حيث يطلب النادى الإنجليزى 150 مليون يورو لرحيل اللاعب، ويدرس مسؤولو الميرنجى دفع مبلغ مالى بجانب التخلى عن لاعبين لصفوف مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسى فى الصيف الحالى وهو اللاعب الذى يفضله المدرب زين الدين زيدان على حساب الدنماركى كريستيان إيركسين، نجم فريق توتنهام.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا لا يمانع فى تخفيض راتبه السنوى مع ريال مدريد من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى صفوف الملكى فى الموسم القادم.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة التعاقد مع الدولى البلجيكى إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسى الإنجليزى، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن هازارد سوف يرتدى القميص رقم 7 بعد أن أصبح على أعتاب ملعب «سانتياجو برنابيو»، حيث يستعد ريال مدريد لإهداء الرقم التاريخى فى النادى للدولى البلجيكى والذى ارتداه الأساطير مثل راؤول جونزاليس، وكريستيانو رونالدو.

وكان النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو يرتدى القميص رقم (7)، قبل رحيله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالى، فى الموسم الماضى، كما حصل المهاجم ماريانو دياز، على قميص صاروخ ماديرا خلال الموسم المنصرم، عقب عودته من الإعارة، ولكنه من المتوقع رحيله بسبب فشله فى تقديم مستوى مميز مع الميرنجى.

وكان ريال مدريد قد خرج خلال الموسم المنصرم خالى الوفاض دون الحصول على أى لقب، وعانى من تدهور النتائج وتغيير المدربين، حيث تولى لوبتيجى تدريب الميرنجى فى بداية الموسم قبل أن يرحل ويتولى سولارى المهمة الفنية ولكنه فشل فى إنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية، لتأتى إدارة النادى بالفرنسى زين الدين زيدان من جديد.