مولودية الجزائر يتعاقد مع وليد علاتي

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، عن التعاقد مع المدافع وليد علاتي، لاعب نادي نصر حسين داي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وليد علاتي وقع مع مولودية الجزائر عقد ليمثل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة لموسمين.
وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم بحضور عمار غريب المدير العام للنادي.
ومن جانبه أعرب علاتي عن سعادته بالإنضمام لصفوف مولودية الجزائر ؛مشيراً الي أنه سيبذل كل جهده لتحقيق طموحات الجماهير.
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