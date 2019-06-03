رسمياً.. قطر ستستضيف مونديال الانديه لعامي 2019 و 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النسختين المقبلتين لكأس العالم للأندية سيتم إقامتهما في قطر. ووافق مجلس الفيفا على استضافة قطر للبطولة في اجتماعه اليوم الاثنين. ويسعى الفيفا لاختبار جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022، والذي سيقام في الشتاء مثل كأس العالم للأندية 2019 و2020. Advertisements أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن النسختين المقبلتين لكأس العالم للأندية سيتم إقامتهما في قطر. ووافق مجلس الفيفا على استضافة قطر للبطولة في اجتماعه اليوم الاثنين. ويسعى الفيفا لاختبار جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022، والذي سيقام في الشتاء مثل كأس العالم للأندية 2019 و2020.

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