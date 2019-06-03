شكرا لقرائتكم هل يرحل أزارو عن النادي الأهلي؟.. أرقام اللاعب تجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناثرت الأنباء خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي بعد طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء، في مفاجأة صادمة لعشاق الفريق الأحمر الذين يعتبرون اللاعب أبرز نجوم الأهلي و واحداً من الدعائم الأساسية للتشكيل .

الخليج 365 يرصد بالأرقام أبرز ما قدمه وليد أزارو مع النادي الأهلي سواء في موسم تألقه أو في الموسم الجاري في السطور التالية:

في الموسم الجاري شارك وليد أزارو مع النادي الأهلي 26 مباراة بواقع 21 مباراة في الدوري العام و 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بمعدل دقائق لعب يصل إلى 10822 دقيقة .

وليد أزارو أحرز مع الأهلي 7 أهداف فقط خلال الموسم الجاري بمعدل تهديفي يصل إلى هدف كل 260 دقيقة وهو معدل متراجع للغاية بالنسبة لهداف الفريق في الموسم الماضي، فيما صنع الدولي المغربي 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 11 هدفاً أحرزها هجوم الأهلي خلال الموسم الجاري.

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بينما في الموسم الماضي شارك وليد أزارو مع النادي الأهلي في 43 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري العام، 11 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، مباراة واحدة في كأس مصر ومباراة أخرى في كأس السوبر المصري.

أزارو سجل 26 هدفاً في جميع مشاركاته مع النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، من بينها 18 هدفاً في مسابقة الدوري العام كانت كافية لإعتلاء الأسد المغربي قائمة هدافي الفريق الأحمر والدوري العام ليحطم العديد من الأرقام القياسية، فيما أحرز الدولي المغربي 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا و هدف في كأس مصر وكأس السوبر، أزارو صنع أيضاً 8 أهداف لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 34 هدفاً سجلها لاعبو الأهلي.