شكرا لقرائتكم اتحاد الجودو 5 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين موظفى الاتحاد5 ايام أجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك . وتبدأ الإجازة غدا الثلاثاء ، على أن يستأنف الاتحاد نشاطه الأحد المقبل . ويطير منتخب الجودو إلى كرواتيا ثانى أيام العيد لإقامة معسكر خارجى استعدادا لبطولة كندا الدولية الشهر الجارى . Advertisements

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