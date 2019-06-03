فييرا يقترب من العودة للدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل أقترب البرازيلى فييرا المدير الفنى الأسبق لنادي الزمالك، من العودة مرة أخرى، للتدريب فى الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروى الجديد. وخاض فييرا تجربة تدريبية مع نادي الزمالك عام 2013 كما تولى تدريب سموحة عام 2017 وأخيرا تولى تدريب الإسماعيلى لفترة قصيرة عام 2018. وشهدت الأيام الماضية دخول نادي الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مع أكثر من مدير فنى أحدهم فييرا، لكن حتى الآن لم تصل المفاوضات لمرحلة متقدمة.

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