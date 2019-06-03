شكرا لقرائتكم معسكر داخلى لمنتخب السلة بالإسكندرية استعدادا للتصفيات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل منتخب السلة بقيادة عصام عبد الحميد معسكر داخلى بالإسكندرية فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا . ويقيم المعسكر فى الفترة من 7 إلى 12 يونيو الجارى ، على أن تقام التصفيات 26 يونيو . ويتولي عصام عبد الحميد مهمة تدريب المنتخب بمعاونة وسام جابر ، و أحمد فوزى.

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