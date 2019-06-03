شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه ينظم دورة صقل وترقى للحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تنظيم دورة صقل وترقى للحكام فى الفترة من 18 إلى 24 يونيو الجارى. ومن المقرر أن تقام الدورة فى نادى الشرقية للدخان ، و يحاضر فيها خافيير اسكلانتى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولى للعبة . يذكر أن منتخب الكاراتيه يشارك فى بطولة الدورى العالمى التى تقام بالصين فى الفترة من 2 إلى 10 يونيو الجارى.

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