شكرا لقرائتكم مواعيد اختبارات الناشئين بنادي الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى ، جدول مواعيد اختبارات الناشئين 2019/2020. وقرر القطاع أن تكون الاختبارات بعد عيد الفطر المبارك لاستقبال اللاعبين المواهب، لضمهم لفرق القطاع من خلال لجان من قطاعات الناشئين. Advertisements ونظم نادي الإنتاج الحربى ، بقيادة ماهر همام، رئيس القطاع، اختبارات الناشئين 2019/2020، خلال شهر رمضان الكريم في المرحلة الأولى. وتنطلق اختبارات الناشئين للأعمار السنية من مواليد 1998 حتى 2011، بملعب النادي بالسلام، مقابل 25 جنيها لاستمارة الاختبار بداية من السبت 8 يونيو الجاري في بداية المرحلة الثانية. وجاء جدول الاختبارات كالتالي:

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