شكرا لقرائتكم المقاصة يبحث عن ظهير أيسر بعد رحيل وحيد للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتطلع الجهاز الفنى لمصر المقاصة على التعاقد مع ظهير أيسر خبرة بعد رحيل محمود وحيد للأهلى. ويحرص المقاصة بقيادة جمال عمر على متابعة مباريات الدورى المتبقية وكذلك رديف الأهلى والزمالك للتعاقد مع أحدهما . Advertisements ورحل محمود وحيد عن المقاصة إلى الأهلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية واستكمل الفريق الفيومى مباريات الدورى بمحمد الدسوقى فقط . وأنهى المقاصة الموسم الحالى فى المركز السادس بجدول الدورى برصيد 46 نقطة جمعهم من الفوز فى 12 مباراة والتعادل فى 10 والخسارة فى 12 احرز لاعبوه 34 هدفا ومنى مرماه بـ36 .

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