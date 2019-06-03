شكرا لقرائتكم بالأرقام.. خروج كهربا من قائمة منتخب مصر صدمة فى أفضل مواسمه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يكن يتوقع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك استبعاده من قائمة منتخب الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر 21 يونيو الجاري، رغم تألقه مع القلعة البيضاء.

خاض كهربا موسماً مميزاً مع الزمالك بالأرقام حيث شارك في 27 مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري بواقع 25 مباراة في الدوري العام و مباراتين في كأس مصر بمعدل دقائق لعب 20094 دقيقة.

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واحتل كهربا المركز الثاني في قائمة هدافي نادي الزمالك في الدوري برصيد 11 هدفاً خلف محمود علاء المتصدر برصيد 12 هدفاً، بمعدل تهديفي بواقع هدف كل 190 دقيقة، فيما صنع كهربا 10 أهداف اعتلى بها قائمة صانعي الأهداف في الدوري بشكل عام .

وشارك كهربا مع منتخب الفراعنة في 25 مباراة دولية، سجل فيها 3 أهداف أهمها هدف فوز مصر على منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية النسخة الماضية والتي أقيمت بالكاميرون في 2016، وهو انتصار تأخر لـ 23 عاماً.