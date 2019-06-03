شكرا لقرائتكم أوباما خارج قائمة الزمالك أمام حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، يوسف أوباما مهاجم الفريق من القائمة التى ستشارك فى مواجهة حرس الحدود، التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم، على استاد حرس الحدود بالمكس، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وجاء استبعاد خالد جلال لأوباما من قائمة الفريق قبيل مواجهة حرس الحدود بسبب معاناة اللاعب من إصابة فى أنكل القدم أدت إلى تفضيل عدم تواجده فى المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة.

يذكر أن أوباما هو أكثر لاعبى الزمالك مشاركة هذا الموسم مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الذى رحل عن قيادة الأبيض يوم الجمعة الماضى عقب نهاية عقده بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله.