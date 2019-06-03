- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الفتح يتعاقد مع البولندي ميشال جانوتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الفتح، يوم الاثنين، تعاقده مع ميشال جانوتا، لاعب نادي أركا غدينيا البولندي، لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد إلى سنتين.
وقال نادي الفتح في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": جاء التعاقد مع اللاعب بناء على توصية من المدير الفني فتحي الجبال بعد متابعة دقيقة ورؤية ما يتمتع به من إمكانات عالية ستكون إضافة للفريق.
وعبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل ما لديه لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع زملائه اللاعبين.
وسبق ومثل صاحب الـ "28 عاما" المنتخبات البولندية في المراحل السنية وصولا إلى الأولمبي، ولعب في عدة أندية في الدوري البولندي والكرواتي والهولندي أبرزها فينورد الهولندي، علما أنه يلعب في خط الوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يتعاقد مع البولندي ميشال جانوتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.