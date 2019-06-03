مانويل جوزيه وكوبر فى القاهرة لتحليل كأس الأمم الأفريقية

كتب محمد نبيل

فجرت شبكة MBC مصر مُفاجأة كبيرة تُقدمها لُعشاق كرة القدم في مصر ومُتابعي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام بمصر بداية من يوم 21 يونيو الحالي، حيث تُقدم يوميا وطوال أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية أقوى تحليل فني لنجوم الكرة الأفريقية والعالمية من خلال الاستعانة بمدربين عالميين لتحليل مباريات البطولة.

وأنهت الشبكة اتفاقا مع عدد من أبرز الخبراء والمُدربين والنجوم الذين سيقوموا بتحليل المباريات يوميًا، ومنهم مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في...