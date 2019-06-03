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أعلنت محكمة عليا سويسرية لجأت إليها البطلة الجنوب افريقية كاستر سيمينيا تعليقها موقتا قواعد الاتحاد الدولي لالعاب القوى التي تلزم بعض العداءات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التستوستيرون، بخفضها الى ما دون مستويات معينة اذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.
وقال بيتر جوزي المتحدث باسم المحكمة الفدرالية السويسرية ومقرها لوزان لوكالة فرانس برس إن المحكمة "اتخذت تدابير فائقة موقتة" معلقة تنفيذ قواعد الاتحاد الدولي حتى جلسة استماع جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة سويسرية تعلق مؤقتا قواعد الاتحاد الدولي حول مستويات التستوستيرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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