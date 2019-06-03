الروماني تشوبوتاريو سيتولى تدريب منتخب لبنان

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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم الاثنين اتفاقه مع الروماني ليفيو تشوبوتاريو لتولي تدريب منتخبه الاول خلفاً للمونتينغري ميودراغ رادولوفيتش.

والتقى المدرب الجديد البالغ 48 عاما أعضاء الجهازين الفني والإداري، إذ تم تعيين قائد منتخب لبنان السابق ونادي الأنصار جمال طه مدرباً مساعداً وحارس مرمى النجمة السابق وحيد فتال مدرباً لحراس المرمى.

وأشار الاتحاد في نشرة وزعها على مسائل الإعلام أمس أن تشوبوتاريو وصل إلى لبنان فجر الأحد "في زيارة خاطفة للتباحث في المهمة التي سيتولاها، على أن يعود بعد نحو 10 أيام مع مدرّب اللياقة البدنية لوتشيان باوون لتوقيع العقد الرسمي ومباشرتهما والجهاز المعاون العمل استعداداً للاستحقاقات المقبلة".

وحمل المدافع السابق الوان رومانيا في عهد انغل يوردانيسكو والفترة الذهبية مع أمثال جورجي هاجي ودان بتريسكو وأدريان ايلي، ومثل منتخب بلاده في كأس العالم 1998 في فرنسا حيث بلغ الدور الثاني قبل الخروج من دور الـ16على يد كرواتيا. كما خاض كأس أوروبا 2000 في هولندا وبلجيكا، وساهم في تأهل منتخب بلاده الى الدور الثاني قبل الخروج أمام ايطاليا.

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خاض 32 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف، وحمل ألوان ناسيونال بوخارست ودينامو بوخارست العريق وستاندار لياج البلجيكي قبل اعتزاله عام 2005.

ولا يملك تشيوبوتاريو تجربة في تدريب المنتخبات، فأشرف على عدة أندية محلية بينها دينامو بوخارست في موسم 2011-2012.

وقاد تارغو الى وصافة الدوري في موسم 2014-2015، ثم خاض أول تجربة خارج رومانيا مع الفيصلي السعودي في 2016، وفي موسم 2018

درّب الطائي السعودي وأقيل بعد ثلاثة اشهر.

وبعد مشاركته الاخيرة في كأس اسيا 2019 وخروجه من الدور الاول مع رادولوفيتش الذي انتقل لتدريب ميانمار، يستعد "رجال الأرز" للتصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس اسا 2023 في الصين، حيث سينتظر نتائج قرعة التصفيات التي تسحب في 17 تموز/يوليو المقبل في الدوحة، وتنطلق منافساتها في الخامس من أيلول/سبتمبر.