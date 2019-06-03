شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. وليد أزارو من هداف الأهلي إلى كومبارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناثرت الأنباء خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي بعد طلب مارتن لاسارتى، المدير الفنى للقلعة الحمراء، فى مفاجأة صادمة لعشاق الفريق الأحمر الذين يعتبرون اللاعب أبرز نجوم الأهلي وواحداً من الدعائم الأساسية للتشكيل.

الخليج 365 يرصد بالأرقام أبرز ما قدمه وليد أزارو مع النادي الأهلي سواء فى موسم تألقه أو الموسم الجارى فى السطور التالية:

فى الموسم الجارى شارك وليد أزارو مع النادي الأهلي 26 مباراة بواقع 21 مباراة فى الدورى العام و 5 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بمعدل دقائق لعب يصل إلى 10822 دقيقة .

وليد أزارو أحرز مع الأهلي 7 أهداف فقط خلال الموسم الجاري بمعدل تهديفي يصل إلى هدف كل 260 دقيقة وهو معدل متراجع للغاية بالنسبة لهداف الفريق فى الموسم الماضي، فيما صنع الدولي المغربى 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 11 هدفاً أحرزها هجوم الأهلي خلال الموسم الجارى.

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بينما في الموسم الماضي، شارك وليد أزارو مع النادي الأهلي في 43 مباراة بواقع 30 مباراة في الدوري العام، 11 مباراة في دورى أبطال أفريقيا، مباراة واحدة فى كأس مصر ومباراة أخرى فى كأس السوبر المصرى.

أزارو سجل 26 هدفاً في جميع مشاركاته مع النادي الأهلي خلال الموسم الماضي، من بينها 18 هدفاً في مسابقة الدوري العام كانت كافية لاعتلاء الأسد المغربى قائمة هدافى الفريق الأحمر والدوري العام ليحطم العديد من الأرقام القياسية، فيما أحرز الدولى المغربى 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا وهدف فى كأس مصر وكأس السوبر، أزارو صنع أيضاً 8 أهداف لزملائه بالفريق ليضع بصمته على 34 هدفاً سجلها لاعبو الأهلي.