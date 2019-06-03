شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فييرا يقترب من العودة للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب البرازيلى فييرا، المدير الفنى الأسبق لنادي الزمالك، من العودة مرة أخرى للتدريب فى الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الكروى الجديد. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا..

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