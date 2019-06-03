الكاراتيه ينظم دورة ترقى لحكام اللعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، تنظيم دورة صقل وترقى للحكام فى الفترة من 18 إلى 24 يونيو الجارى. ومن المقرر أن تقام الدورة فى نادى الشرقية للدخان، ويحاضر فيها خافيير اسكلانتى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولى للعبة. يذكر ان منتخب الكاراتيه يشارك فى بطولة الدورى العالمى التى تقام بالصين فى الفترة من 2 إلى 10 يونيو الجارى.

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