شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تجهز منتخب السلة للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لمنتخب السلة، بقيادة عصام عبد الحميد، إقامة معسكر داخلى بالإسكندرية للاعبى المنتخب، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المعسكر فى الفترة من 7 إلى 12 يونيو الجارى، على أن تقام التصفيات 26 يونيو.

يذكر أن عصام عبد الحميد تولى مهمة تدريب المنتخب بعد صرف النظر عن التعاقد مع مدرب أجنبى، على أن يعاونه وسام جابر وأحمد فوزى.