شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام إجازة فى اتحاد الجودو بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، منح موظفى الاتحاد إجازة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن تبدأ الإجازة غدا، الثلاثاء، على أن يستأنف الاتحاد نشاطه الأحد المقبل. يذكر أن منتخب الجودو يطير إلى كرواتيا ثانى أيام العيد لإقامة معسكر خارجى استعدادا لبطولة كندا الدولية الشهر الجارى.

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