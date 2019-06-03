شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن مواعيد المرحلة الثانية لاختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربى جدول مواعيد اختبارات الناشئين 2019/2020 بعد عيد الفطر المبارك لاستقبال اللاعبين الموهوبين، لضمهم لفرق القطاع من خلال لجان من قطاعات الناشئين. وكان نادى الإنتاج الحربى، بقيادة ماهر همام رئيس القطاع، نظم اختبارات الناشئين 2019/2020، خلال شهر رمضان الكريم في المرحلة الأولى. Advertisements وتنطلق اختبارات الناشئين للأعمار السنية من مواليد 1998 حتى 2011، بملعب النادي بالسلام، مقابل 25 جنيها لاستمارة الاختبار بداية من السبت 8 يونيو الجارى فى بداية المرحلة الثانية. وجاء جدول الاختبارات كالتالى:



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