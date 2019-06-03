شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق فى مواجهات الزمالك وحرس الحدود قبل موقعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى العاشرة مساء اليوم الإثنين يلتقى نادى الزمالك نظيره حرس الحدود، فى المباراة التى تقام ضمن منافسات الجولة 30 والمؤجلة من عمرمسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد المكس فى الإسكندرية.

”الخليج 365” يرصد فى السطور التالية 7 حقائق فى تاريخ مواجهات الفريقين قبل لقاء الليلة.

ـ التقى الزمالك حرس الحدود فى 35 مباراة، منها 29 لقاء بالدورى و6 بكأس مصر.

ـ فى 20 مباراة كان النصر حليفاً لأبناء ميت عقبة، فيما فاز حرس الحدود فى 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات أخرى.

ـ الزمالك التقى حرس الحدود لأول مرة بمسابقة الدورى العام موسم 1963-1964، وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض على الحرس بنتيجة 4-1.

ـ زار لاعبو الزمالك شباك حرس الحدود بـ54 هدفًا خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك البيضاء 37 هدفًا.

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ـ يعتبر ثنائى الزمالك عمرو زكى ومصطفى فتحى هدافى مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف لكل منهما.

ـ كان أكبر فوز فى مواجهات الفريقين من نصيب حرس الحدود وفاز بخماسية نظيفة على الزمالك فى لقاء الدور الأول بالدورى الممتاز موسم 2005-2006.

ـ المواجهة الأخيرة التى جمعت حرس الحدود مع الزمالك كانت في الدور الأول من الدوري العام وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.